Magazine Tira o pé do chão! Cantora paulista Mariana Aydar se reconecta ao forró em seu novo projeto O projeto Veia Nordestina será composto por quatro EPs, lançados ao longo deste ano

Mariana Aydar tem uma estreita relação com o forró de uma vida inteira. Veio da infância; passou depois pelo início da carreira, à frente da primeira banda, a Caruá; dilui-se em meio a outros ritmos dos quais Mariana se aproximou em sua trajetória solo; fortaleceu-se com o documentário Dominguinhos, do qual é uma das diretoras; e amadurece agora com o projeto Veia Norde...