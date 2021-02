Magazine Tipos de abertura Ter a liberdade de abrir e fechada a varanda é uma das vantagens de quem opta pela proteção do vidro. A arquiteta Karla Patrícia Fernandes Teixeira analisa os tipos de abertura mais comuns em varandas e sacadas

Cortina de vidroÉ um sistema já patenteado que é bastante difundido por marcas que dominam o mercado e possuem um sistema próprio de corrediças e fechamentos para evitar a entrada de água pelo vidro. Vidro temperadoAlgumas pessoas fecham suas varandas apenas com portas de correr de vidro temperado sobre as muretas junto com os gradis, ou até mesmo sobre muretas de...