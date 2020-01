Magazine Timaço eletrônico

Dono de vários hits, Vintage Culture está conquistando o mundo com sua marca registrada, uma infusão de big room com deep house. O projeto, do DJ brasileiro Lukas Ruiz, é o grande nome eletrônico na abertura do Verão Sertanejo. Ele, natural de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, despontou na cena em 2015 e chamou a atenção de grandes festivais internacionais, como Lollapalooza,...