Magazine Timaço de dubladores

A escalação do elenco de dubladores é outro show à parte em O Rei Leão. A voz de Simba na infância é de JD McCrary, cantor americano que faz sucesso no YouTube com videoclipes. Na fase adulta, quem assume o posto é o ator Donald Glover. Nala será interpretada na primeira fase por Shahadi Wright Joseph e depois pela popstar Beyoncé. No Brasil, os escolhidos para dar vi...