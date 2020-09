Magazine Tilda Swinton recebe o Leão de Ouro no Festival de Veneza e homenageia Chadwick Boseman "Wakanda para sempre", disse ela ao ser agraciada com o prêmio pela presidente do júri da Mostra, Cate Blanchett

A atriz britânica Tilda Swinton recebeu nesta quarta-feira (2), durante a 77ª edição do Festival de Veneza, o Leão de Ouro honorário por sua carreira e leu uma comovente carta de amor ao cinema, a qual ela finalizou com uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, astro do filme "Pantera Negra" que morreu aos 43 anos. "Wakanda para sempre", disse ela ao ser agraci...