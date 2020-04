Quando o assunto é internet, vez ou outra surge um novo fenômeno que está tomando conta das redes e que pode ser a nova promessa de sucesso para ficar. O crescimento explosivo do TikTok, principalmente de 2019 para cá, trouxe para as redes de Zuckerberg competição acirrada e os números mostram que a plataforma chinesa tem mesmo chances de se consolidar a longo prazo com sua popularidade — já são mais de 1 bilhão de usuários. Segundo levantamento da consultoria Sensor Tower, publicado na quarta (8), o aplicativo foi o mais baixado durante março, seguido de WhatsApp e Zoom. Foram levados em consideração os downloads da Apple Store e do Google Play Store. A mesma consultoria mostrou que o recorde de downloads do aplicativo foi em fevereiro, com a Índia e o Brasil liderando as primeiras posições. Só no Brasil, foram 9,7 milhões de downloads. Desde janeiro, o crescimento exponencial da rede no mundo todo vem chamando a atenção, e o motivo é atribuído ao isolamento social. O app brasileiro de controle parental AppGuardian divulgou que as crianças, grande parte do público, passam em média 11 horas mensais no TikTok. Na quarentena, especialistas do app acreditam que o número pode aumentar e recomendam que os pais acompanhem os filhos no conteúdo consumido.