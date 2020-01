Magazine Tico Santa Cruz realiza tributo a rock nacional Apresentação no Bolshoi Pub nesta sexta-feira terá músicas da banda do cantor, Detonautas, além de sucessos de O Rappa, Legião Urbana e Charlie Brown

Habitual em Goiânia, o cantor e compositor Tico Santa Cruz (foto), líder da Detonautas Roque Clube, faz apresentação solo nesta sexta-feira em Goiânia, a partir da meia-noite, com sucessos do rock nacional, no palco do Bolshoi Pub. A casa abre a partir das 20 horas e o ingressos custa R$ 120, valor de inteira. Estudantes portando a carteirinha e pessoas que s...