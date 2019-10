Magazine Tico Santa Cruz faz show em Goiânia nesta quinta-feira Líder dos Detonautas faz apresentação solo, a partir das 22h30, no palco do Bolshoi Pub

O cantor e compositor Tico Santa Cruz (foto), líder dos Detonautas, faz apresentação solo, a partir das 22h30, com sucessos do rock nacional, no palco do Bolshoi Pub. No repertório, Rappa, Legião Urbana, Charlie Brown, Raul Seixas e sucessos da sua banda. Nas redes sociais, Tico é conhecido pelo forte discurso político. Na música, é o líder de uma das bandas de rock ...