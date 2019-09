Magazine Tiago Rener estreia monólogo 'Pão' no Espaço Sonhus Texto criado durante formação do ator aborda contexto história atual do mundo. A estreia será nesta terça-feira (10)

O ator Tiago Rener e a Cia. Sei Lá o Quê de Teatro retratam o contexto histórico do mundo no espetáculo Pão, que estreia nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11), no teatro do Espaço Sonhus, Centro de Goiânia. Com ingresso a R$ 10 (valor único), o monólogo foi montado sob a técnica do teatro físico, com o objetivo de fazer espécie de ensaio cênico para abordar questões a...