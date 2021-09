Magazine Tiago Leifert deixará a Globo após The Voice O apresentador relatou que a vontade é antiga, e agora decisão está madura

Tiago Leifert, 41, deixará a Globo após o término do The Voice Brasil, anunciou a emissora nesta quinta-feira (9). Segundo comunicado, a decisão de se desligar do canal após 15 anos foi do apresentador. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal", afirmou o jornalista. "A sensaç...