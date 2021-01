Magazine Tiago Leifert celebra “participantes abertos ao jogo” e projeta melhor edição de todas Este será o quinto ano de Leifert à frente do reality. Mas os outros 15 ele passou vidrado na frente da TV, já que sempre foi fã. “Depois desse tempo todo, tenho certeza que o Big Brother Brasil é um produto com vida longa

O BBB 21 está prestes a começar na Globo. E se depender do ânimo do apresentador Tiago Leifert, essa, de fato, será a melhor edição de todos os tempos sobretudo pela disposição do elenco em aceitar o jogo. Para ele, quem entra na casa já chega com outra cabeça. “Quantos favoritos caem antes da hora? Quantos se deram mal porque foram emparedados num momento inoport...