Magazine Tiago Iorc apresenta nesta quarta-feira (20) a turnê MTV Acústico no Centro de Convenções PUC Goiás “O show está bem bonito, bem verdadeiro. É uma versão itinerante do MTV ao Vivo”, destacou o artista no início do projeto, pelo Instagram

Um banquinho, um violão e no palco poesia na voz doce e calma do cantor e compositor Tiago Iorc. Em clima de anos 1990, o artista apresenta hoje, às 21 horas, a turnê MTV Acústico, no Centro de Convenções da PUC Goiás. O show é baseado na gravação do novo disco do músico, que ele fez de surpresa para o projeto do canal por assinatura depois de ficar ausente do...