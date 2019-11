Fenômeno da nova geração da música brasileira, a carreira de Tiago Iorc já começou internacional, em 2008, quando lançou o álbum Let Yoursef In. Composto por dez músicas em inglês, o disco atingiu a 11ª posição da parada de álbuns da Billboard Japonesa e foi eleito pelo público na Coreia do Sul como o melhor artista estrangeiro por sua apresentação no Grant Mint Festival de 2010.

O artista, que tem uma sonoridade com traços de pop, rock e folk, com influência dos cantores americanos John Mayer e Jason Mraz (principalmente), tem cinco álbuns, completados por Umbilical (2011) e Zeski (2013). O retorno agora celebra não apenas a volta de Tiago à estrada, mas o ressurgimento do Acústico MTV, projeto que recebeu performances épicas e deu origem a diversos álbuns de sucesso de grandes artistas do cenário nacional e internacional, que estava engavetado desde 2011 e volta à cena com Tiago Iorc.