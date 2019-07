Magazine Thor 4 é confirmado pela Marvel e já tem até um diretor Cineasta neozelandês já dirigiu 'Thor: Ragnarok', também da Marvel

O diretor Taika Waititi, responsável pelo filme Thor: Ragnarok, foi escolhido pela Marvel para dirigir o 4º filme de Thor, segundo informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter nesta terça-feira, 16. Segundo o site, o ator Chris Hemsworth também é esperado para retornar ao papel de Thor, o protagonista. Este será o quarto filme do universo do super-herói...