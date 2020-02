Magazine 'This is Us' volta no Fox Premium como novos episódios e sem perder a identificação dos espectadores A quarta temporada da série promete manter o nível e acertar o coração do público novamente

Dan Fogelman, criador de This is Us, e os roteiristas da série acompanham com curiosidade as teorias dos fãs sobre o que pode estar acontecendo. Uma prega que tudo está na cabeça de Jack (Milo Ventimiglia). Outra, que os filhos – Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley) – estão contando à mãe Rebecca (Mandy Moore) os eventos de ...