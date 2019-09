Magazine Thiaguinho encerra fim de semana no complexo A Casa O grupo Atitude 67, que vem se destacando no cenário musical brasileiro, se apresenta com um repertório animado, que mistura pagode e samba, com pitadas de rap melódico

O pagodeiro Thiaguinho é a principal atração do encerramento do fim de semana, neste domingo, a partir das 18 horas, no complexo A Casa. Ele apresenta show da nova turnê Vibe. Misturando elementos eletrônicos com vários ritmos, como o pop, pagode e samba – sem deixar de lado sua essência –, o som de seu nono álbum, que também leva o nome da turnê, é 100% inédito. ...