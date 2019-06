Magazine Thiago Ventura faz três sessões em Goiânia Comédia Pokas toca em temas como liberdade de expressão, livre arbítrio, sexualidade, drogas e dogmas

O comediante Thiago Ventura estará em solo goiano no mês de junho com seu novo show de stand up Pokas. Nesta sexta-feira, às 19 horas, a apresentação será no Teatro Madre Esperança Garrido. Em seu terceiro show solo, ele faz piadas e conta histórias engraçadas sobre os seus últimos anos como comediante de stand up. Fala de liberdade de expressão, livre arbítr...