Magazine Thiago Lacerda é levado para a delegacia acusado de portar maconha Ator foi conduzido nesta sexta-feira, 20, por policiais para a delegacia de polícia do Leblon, no Rio de Janeiro

Thiago Lacerda foi levado por policiais para a 14ª delegacia de polícia do Leblon, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 20, acusado de estar com maconha. O caso foi registrado como porte de entorpecente para uso próprio e encaminhado ao juizado especial criminal. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Ri...