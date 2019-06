Magazine Thiago Brava e Gabriel & Rafael se apresentam na edição 2019 das Cavalhadas de Palmeiras As “disputas” entre Mouros e Cristãos, bem como as atrações musicais, serão realizadas no Parque de Exposições do município

Thiago Brava e a dupla Gabriel & Rafael são algumas das atrações confirmadas para a edição 2019 das Cavalhadas de Palmeiras de Goiás, que começa na próxima sexta (21). A festa, que vai até domingo, 23, tem na programação alvorada, desfile, carreiras e shows. As “disputas” entre Mouros e Cristãos, bem como as atrações musicais, serão realizadas no Parque de Exp...