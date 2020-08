Magazine The Voice terá versão para cantores acima dos 60 anos

Há nove temporadas sendo apresentado na grade da Rede Globo, o The Voice Brasil oferece seu palco para que cantores de todo o País possam mostrar sua arte. Há cinco, o espaço foi ampliado para que jovens artistas soltem sua voz, no The Voice Kids. E, a partir de 2021, a família Voice ganha mais uma versão, que dará oportunidade para cantores acima de 60 anos mostrarem a...