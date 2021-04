Magazine The Voice+ revela neste domingo (4) quem é o melhor cantor com mais de 60 anos de idade Foram dezenas de apresentações musicais com um repertório bastante eclético

O The Voice+ estreou em janeiro com a aposta de muita emoção e alta qualidade musical nas tardes de domingo da Globo. Expectativas atendidas, as histórias de cada um dos 48 candidatos com 60 anos ou mais, aprovados nas audições às cegas, tocaram fundo no coração dos técnicos e do público nas semanas que se seguiram até aqui. Foram dezenas de apresentações musicais ...