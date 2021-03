Magazine The Voice Kids volta à TV Globo com sexta temporada em abril Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown são os técnicos do reality show desta nova temporada

A doçura, o talento e a leveza já têm data para voltar à TV: em abril estreia a sexta temporada do The Voice Kids. O reality da Rede Globo retorna com um convite: Comece a sonhar. E, assim como os talentos se renovam a cada ano, a família ganha uma nova integrante: Gaby Amarantos. A cantora e apresentadora paraense chega para compor o time de técnicos, ao lado de Carl...