Magazine The Voice Kids terá Gaby Amarantos, Teló e Brown como jurados

A Globo anunciou na noite desta segunda-feira (15) Michel Teló e Carlinhos Brown como técnicos do The Voice Kids. A novidade desta temporada é a chegada da cantora e apresentadora paraense Gaby Amarantos no time dos jurados. Gaby já participou do The Voice Brasil, em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos na fase das batalhas. "Não é só uma expectativa, é uma ...