Magazine The Voice Kids estreia com Carlinhos Brown, Michel Teló e Gaby Amarantos neste domingo (6) Márcio Garcia assume a apresentação dos talentos que serão revelados para o público e Thalita Rebouças segue acompanhando os bastidores com os familiares e participantes do programa

Todo grande artista já foi uma criança sonhadora. E a promoção desse encontro é o que move a sexta edição do The Voice Kids, que estreia neste domingo, na Globo, após Temperatura Máxima. Do lado de cá das cadeiras, agora estão a força sertaneja do pentacampeão do The Voice Brasil Michel Teló, toda a experiência e axé de Carlinhos Brown, que faturou a última dispu...