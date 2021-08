Magazine The Voice Kids entra na fase de batalhas com apresentações emocionantes Times são divididos em trios e, de cada trio, apenas uma voz é selecionada para a próxima fase do programa

Começou neste domingo (1º) a fase de batalhas do The Voice Kids, na Globo, com apresentação foram de explodir o fofurômetro. Depois de oito semanas de Audições às Cegas, o programa de ontem marcou a nova etapa do reality, onde os participantes se enfrentam em trios para saber quem fica no programa.Nessa fase, cada trio canta junto a mesma música, e apenas u...