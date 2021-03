Magazine The Voice EUA terá Ariana Grande no lugar de Nick Jonas como jurada Cantora vai ocupar a vaga de Nick Jonas, que estreou na 18ª edição do programa

Ariana Grande, 27, usou uma rede social para confirmar sua participação como jurada da nova temporada do reality The Voice dos Estados Unidos. Ela vai ocupar a vaga de Nick Jonas, que estreou na 18ª edição do programa musical. "Surpresa! Estou, além de emocionada, honrada e animada por me juntar a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton na nova temporada do pro...