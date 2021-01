Magazine The Voice + estreia neste domingo com participantes acima dos 60 anos e transmissão multiplataforma “Já tem um tempo que o Boninho fala pra gente fazer o The Voice para esse segmento 60+. Namoramos a ideia um ano ou outro e achamos que era um bom momento de realizar”, comenta o diretor artístico Creso Macedo

A voz dos experientes é a nova aposta do reality musical The Voice +, que estreia na tarde deste domingo, 17, a primeira edição exclusivamente voltada para talentos a partir de 60 anos. Nos últimos nove anos, o público conheceu o formato do The Voice Brasil, com participantes a partir dos 14 anos, e há cinco o The Voice Kids, voltado para a faixa etária dos 9 a...