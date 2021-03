Magazine The Rock anuncia filme 'Adão Negro' para o dia 29 de julho de 2022 Primeira prévia do filme já está disponível na internet, o anúncio foi feito em plena Times Square

O ator Dwayne Johnson, 48, o The Rock, anunciou que seu mais novo filme de ação, "Adão Negro", dos estúdios DC, deverá estrear no dia 29 de julho de 2022. Até então, a estreia estava programada para acontecer em dezembro de 2021, mas ganhou uma nova data por causa da pandemia. As informações são do site Deadline. O próprio The Rock contou a novidade em suas red...