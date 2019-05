Magazine The Platters e músicos Jão e Ferrugem animam o fim de semana prolongado em Goiânia Há opções que vão do romantismo escancarado dos anos 1950 ao que de mais moderno o pagode produziu no País

Um feriadão para chamar de nosso. De hoje até domingo, pelo menos em Goiânia – em função de feriado municipal – o clima é de férias. Para celebrar com música o fim de semana prolongado, há opções que vão do romantismo escancarado dos anos 1950 ao que de mais moderno o pagode produziu no País. Os últimos dias da Pecuária prometem agitar a cidade, mas há vida son...