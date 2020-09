Magazine 'The Batman' tem filmagens suspensas após Robert Pattinson contrair Covid-19 Filme foi uma das primeiras grandes produções a voltar ao set desde a eclosão da pandemia

As filmagens de "The Batman", novo filme inspirado no Homem-Morcego, foram suspensas depois que o protagonista Robert Pattinson testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com a revista americana Vanity Fair. Estúdio por trás do longa, a Warner Bros. confirmou que houve contaminação de um membro do set de filmagem, mas não especificou de quem se trata....