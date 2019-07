Magazine Thatband apresenta repertório do show “Almost Jazz” no CCUFG Banda goiana trabalha músicas autorais que misturam rock, soul e jazz

A banda Thatband apresenta nesta sexta-feira, às 20 horas, no Centro Cultural UFG, o show Almost Jazz com ingresso a R$ 30, valor de inteira. Formada no ano de 2013 pelo guitarrista e produtor musical Dênio de Paula e seu filho Daniel de Paula, a banda goiana faz uma mistura de jazz, soul music e rock’n’roll. O show leva o mesmo nome do disco do primeiro disco grav...