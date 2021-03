Magazine Textos ganharam interpretações impressionantes

Em 1943, Cacilda Becker migrou para o Grupo Universitário de Teatro. Era uma evolução e tanto. Ali, a atriz teve contato com textos mais densos, como Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e Os Irmãos das Almas, de Martins Pena, ambos sob direção de Décio de Almeida Prado, um dos maiores nomes de sua geração no teatro. Seu talento a levou a passar os anos de 1944 e 1945...