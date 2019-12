Magazine Textos especiais: livro reúne peças em que Gerald Thomas reflete sobre o teatro O texto integral de 24 peças escritas pelo diretor em diferentes épocas compõem o livro Um Circo de Rins e Fígados: o Teatro de Gerald Thomas

As palavras pulsam no texto teatral de Gerald Thomas – os diálogos, criados especialmente para os atores que vão proferi-los, transformam a narrativa em um fluxo de consciência, remetendo quase à escrita surrealista, e ainda sugerem ser algo em constante construção, crescendo a cada apresentação da peça. “Já houve texto que, no início da temporada, a primeira...