Magazine Texto com continuação de 'Laranja Mecânica' é encontrado A descoberta acontece no 20º ano da morte do cineasta norte-americano Stanley Kubrick, que dirigiu o filme inspirado no livro

Um manuscrito inédito com a continuação do livro "Laranja Mecânica" foi descoberto no Reino Unido, segundo informou nesta sexta-feira (26) a Universidade Metropolitana de Manchester. Denominado "The Clockwork Condition", o manuscrito está inacabado e possui 200 páginas datilografadas. Segundo a faculdade, o texto foi encontrado pelo professor de literatura modern...