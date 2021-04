Magazine Testamento do Judas

Tão aguardado quanto a queima do Judas, a leitura de seu testamento costumava divertir os moradores da cidade de Goiás. “Os comerciantes se juntavam para patrocinar a brincadeira e alguém com bom vocabulário e muita criatividade fazia o texto que era lido em voz alta antes da queima”, relembra o advogado Héber Rezende, de 59 anos, diácono e membro da Irmandade do Senhor Bom J...