Terry Crews divulga imagem como rei Tritão em "A Pequena Sereia"

A Disney divulgou a atriz Halle Bailey como a nova Pequena Sereia no longa-metragem de live-action, que ainda não tem muitos detalhes revelados. Porém, o ator Terry Crews decidiu postar uma imagem dele como o rei Tritão, pai da personagem principal. Na imagem, publicada sábado, ele aparece com um cetro na mão e com o rabo de sereia. “Pai de Ariel!”, escreveu na legenda da...