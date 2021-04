Magazine Terror no México de 1950 Gótico Mexicano atualiza o gênero de Frankenstein com incesto, xenofobia e canibais

“Ele quer me envenenar. Esta casa é podre, decadente, repleta de males e sentimentos cruéis”, escreve Catalina, com caligrafia trêmula, para a prima, Noemí Taboada. “Eles são cruéis, perversos e não me deixarão sair.”Catalina diz que ouve sussurros de fantasmas à noite e que seu marido, o britânico Virgil Doyle, a planeja matar. Ela suplica a Noemí que a resgate de H...