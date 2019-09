Magazine Terror “It - Capítulo 2” será exibido em pré-estreia Dezoito salas da Grande Goiânia terão sessões do filme já nesta quarta-feira, a partir das 20 horas

O palhaço Pennywise está de volta à cidadezinha de Derry e ainda mais assustador na continuação do filme It - Capítulo 2, que tem pré-estreia nesta quarta-feira em 18 salas de cinema da Grande Goiânia. O longa-metragem, baseado na celebrada obra homônima de 1986 do mestre do terror Stephen King e novamente com direção de Andy Muschietti, se ambienta 27 anos depo...