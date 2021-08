Os amantes dos gêneros terror e comédia não têm do que reclamar da programação dos canais de televisão por assinatura. Opções não faltam para que preferem ficar em frente à telinha do que sair para a rua e se aglomerar. A começar pela terceira sequência do clássico Annabelle, que volta para aterrorizar a família Warren. Nesse mesmo gênero, está Doom – A Porta do Inferno, que traz uma mistura de ficção científica. Para aliviar as tensões, tem o humor de De Pernas pro Ar 2 e Alguém Avisa?.