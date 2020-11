Magazine “Terra Nostra” e “Top Model” chegam à plataforma

O projeto de resgate de novelas clássicas também traz dois títulos que marcaram gerações. No dia 9, estreia Terra Nostra, que acompanha o romance entre os jovens italianos Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) no final do século 19. Eles fogem da crise econômica no seu país para tentar a sorte no Brasil e se conhecem a bordo do navio. Os dois chegam decidid...