A fama do município de Orizona, considerado o berço da cachaça em Goiás, vem de um longo histórico com a produção da bebida. Acredita-se que tenha começado em meados de 1700, quando o local recebeu produtores que participaram da Revolta da Cachaça em Minas Gerais e no Rio de Janeiro contra o Fisco português. Os alambiques na região são muitos, mas os formalizados ainda não. Entre eles está o da família de Wedinei Michel dos Santos, de 30 anos, à frente do negócio ao lado de seu irmão Ariel Tiago dos Santos e do pai, fundador da Cachaça Orizona, Carlos Alberto Dos Santos.

“A história começou com meu bisavô, que fazia melado e rapadura, e meu avô continuou. Em 1990, meu pai começou a fazer cachaça de forma informal, do jeito dele”, conta Wedinei. Feita artesanalmente e destilada em alambique de cobre, depois do processo de descanso a bebida vai para os barris de envelhecimento, onde ficam de três a dez anos. “É tudo feito aqui, desde o cultivo da cana até a distribuição”, explica.

Ele comenta que há diversos alambiques em Orizona, grande parte fruto de tradição familiar. “Tanto é que o nome da bebida que produzem é o sobrenome da família ou o nome do produtor. É algo que vem de longa data, dos antigo”, conta. Em 2015, sua família conseguiu montar uma nova estrutura para a fábrica e em 2018 registraram no Mapa. “Agora estamos correndo atrás de novos mercados por Goiás e Brasília”, diz.