Terceira temporada de 'The Crown' ganha teaser

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 20, um teaser da terceira temporada de The Crown, que estreia no dia 17 de novembro. Os novos episódios vão apresentar Olivia Colman - vencedora do Oscar de Melhor Atriz por A Favorita - no papel da Rainha Elizabeth II. A obra é baseada na vida da realeza britânica desde a década de 1940 até os dias de hoje. A nova temporada irá f...