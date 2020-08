Magazine Terceira temporada da série “Killing Eve” estreia nesta quarta-feira (19) no Globoplay

Elas já estiveram na mira uma da outra, já foram inusitadas parceiras no trabalho e, agora, parece que vão seguir a vida em caminhos opostos. Para a assassina de aluguel Villanelle (Jodie Comer), Eve (Sandra Oh) está morta após o tiro que levou na Itália. Para a ex-integrante do MI6 Eve, Villanelle nunca a encontrará. Mas uma chocante e inesperada morte as coloca em rot...