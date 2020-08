Magazine Terceira temporada da série “Killing Eve” estreia hoje no Globoplay

Elas já estiveram na mira uma da outra, já foram inusitadas parceiras no trabalho e, agora, parece que vão seguir a vida em caminhos opostos. Para a assassina de aluguel Villanelle (Jodie Comer), Eve (Sandra Oh) está morta após o tiro que levou na Itália. Para a ex-integrante do MI6 Eve, Villanelle nunca a encontrará. Mas uma chocante e inesperada morte as coloca em rot...