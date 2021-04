Magazine Terapia na quarentena

A artesã Andréa Fernandes de Assunção, de 44 anos, sempre admirou o cuidado de sua mãe com as plantas, mas achava que não levava o mesmo jeito. A quarentena provou o contrário. As duas estão juntas em casa desde o início da pandemia e recomendações de isolamento social. O período, no entanto, coincidiu com a piora do quadro depressivo da mãe. “Ela já não queria cuidar d...