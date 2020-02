Magazine Terça de carnaval na mostra O Amor, a Morte e as Paixões também contempla o cinema nacional

A reta final da mostra O Amor, a Morte e as Paixões também contempla o cinema nacional. Amanhã, praticamente todas as salas do Lumière do Banana Shopping, com exceção da 4, serão ocupadas por um filme brasileiro. Às 14h45 (sala 2), o documentário De Peito Aberto (Graziela Mantoanelli) retrata a amamentação sob o ponto de vista de seis mães de primeira viagem. À...