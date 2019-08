Magazine Tenor Plácido Domingo é acusado de assédio sexual Ao menos 9 mulheres acusaram o espanhol de atos inapropriados

O tenor espanhol Plácido Domingo, de 78 anos, foi acusado por ao menos nove mulheres de assédio sexual, noticiou a agência Associated Press (AP) nesta terça-feira (13). De acordo com a agência, seriam oito cantoras e uma bailarina, as quais trabalharam com Plácido Domingo nos últimos 30 anos. Elas acusaram o tenor de tentar investidas sexuais, propondo benefícios ...