Magazine Tenor Alexandre Vaz abre temporada do Concertos UFG Músico se apresentará com o pianista Sérgio de Paiva em recital gratuito

O projeto Concertos UFG está de volta nesta quarta-feira, às 20h30, no Centro Cultural UFG, com uma das maiores revelações goianas do canto lírico, o tenor Alexandre Vaz (foto). O músico se apresentará com o pianista Sérgio de Paiva, em recital gratuito (sujeito à lotação do teatro). No programa estão obras de diversos compositores, entre eles Charles Gounod, F...