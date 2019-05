Magazine “Tenho problemas não românticos. Acho que cresci” A cantora Bruna Guimarães, do projeto Brvnks, vem de uma geração de músicos que presenciou a ascensão dos festivais de rock de Goiânia. Também acompanhou o nascimento das bandas indie da cidade e viu florescer a música nos meios digitais. Aos 23 anos, a goiana apresenta hoje nas plataformas de streaming o seu disco de estreia, Morri de Raiva, com lançamento internacional pela Sony Music. Nos últimos três anos, Bruna tem se transformado em figurinha de destaque em festivais do País. Desde 2016, quando lançou o EP Lanches, a cantora percorre importantes janelas da música brasileira, como Lollapalooza Brasil (SP), Popload (SP), Bananada (GO) e o Dosol (RN). Também já fez aberturas para artistas internacionais em turnê pelo Brasil, como Courtney Barnett e Basement. Produzido pelo músico Edimar Filho, Morri de Raiva começou a tomar forma quando Bruna ainda tinha 17 anos e escrevia as letras em um compilado de influências absorvidas na adolescência. Tem de tudo nas dez faixas: de indie americano dos anos 1990, surf music e garage rock, até bandas contemporâneas a ela. Em entrevista ao POPULAR, a cantora fala sobre amadurecimento, o contato com a Sony Music e a cena de rock de Goiânia.

Como foi desenvolvido o processo de produção do disco Morri de Raiva?Eu tinha algumas músicas mais antigas que a gente tocava em shows desde o começo e compus mais algumas. Juntei tudo e começamos a gravar em 2018. Gravamos as guitarras e baixo no Cafofo Estúdio, em Goiânia, e baterias, synth, voz e alguns outros detalhes no Costela, em São Paulo. A Sony Music man...