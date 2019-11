Magazine Tendinites, lombalgias e mialgias: os distúrbios mais comuns entre os profissionais do século XXI Profissionais que ficam muito tempo sentados, fazem movimento repetitivos e realizam atividades que exigem esforço físico precisam reajustar o foco e inserir rituais de autocuidado no dia a dia

Conduza conosco e ganhe dinheiro no seu horário, dizia o anúncio que chamou a atenção do administrador Piter Anderson de Sousa, 39 anos. Na época, ele estava desempregado e decidiu embarcar no desafio até se recolocar no mercado de trabalho – o que, 1 ano e 5 meses depois, ainda não aconteceu. Como motorista de aplicativo, consegue pagar as contas, mas, mesmo ...